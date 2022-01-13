Тирана, , 22:43 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 7378 человек выявили 2029 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались шесть пациентов с COVID-19, выздоровел ещё 751. Об этом сообщило вечером 13 января министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Банк Албании. Тирана Liridon

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 226 598 случаев заражения коронавирусом, 205 560 человек излечились, скончались 3255 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 130 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 17 783, это число стремительно возрастает, при этом около половины выявленных активных заражений приходятся на Тирану.

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