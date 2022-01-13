Скопье, 13 января, 2022, 22:31 — ИА Регнум. В Северной Македонии 13 января в результате обследования 6173 образцов выявили 1865 новых носителя коронавируса, зарегистрировано 784 случаев выздоровления. За сутки в стране скончались восемь пациентов с COVID-19.

Скопье, Северная Македония

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране был выявлен 239 920 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8070, 217 035 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 14 545 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.