Бирмингем, Великобритания, , 22:28 — REGNUM «Астон Вилла» достигла соглашения с 32-летним голкипером «Ромы» и сборной Швеции по футболу Робином Ульсеном, который в текущем сезоне выступает за «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды. Об этом 13 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Робин Ульсен Андрей Пронин © ИА REGNUM

Также сообщается, что «Шеффилд Юнайтед» пока не принял решения, отпускать голкипера или нет.

В текущем сезоне 32-летний вратарь принял участие в одиннадцати матчах Чемпионшипа 2021/22, в которых пропустил семнадцать мячей.

Робин Ульсен перешел в «Рому» 24 июля 2018 года из «Копенгагена» за 9 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость голкипера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.