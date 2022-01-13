Бирмингем, Великобритания, 13 января, 2022, 22:28 — ИА Регнум. «Астон Вилла» достигла соглашения с 32-летним голкипером «Ромы» и сборной Швеции по футболу Робином Ульсеном, который в текущем сезоне выступает за «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды. Об этом 13 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Андрей Пронин ИА REGNUM Робин Ульсен

Также сообщается, что «Шеффилд Юнайтед» пока не принял решения, отпускать голкипера или нет.

В текущем сезоне 32-летний вратарь принял участие в одиннадцати матчах Чемпионшипа 2021/22, в которых пропустил семнадцать мячей.

Робин Ульсен перешел в «Рому» 24 июля 2018 года из «Копенгагена» за 9 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость голкипера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.