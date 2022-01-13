Тбилиси, , 23:11 — REGNUM 14−15 января в ночных клубах Тбилиси пройдут последние развлекательные мероприятия, сообщает 13 января грузинский телеканал «Формула».

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Что будет дальше с деятельностью ночных клубов, совершенно не ясно. Основанием для приостановления их работы является эпидемиологическая ситуация в Грузии со штаммом коронавируса «Омикрон».

Напомним, что согласно решению Межведомственного координационного совета, 31 декабря и 1 января ночным клубам было разрешено проводить мероприятия с ограниченным количеством гостей и строгими правилами. 17 декабря Инспекция труда сообщила, что проводить мероприятия в ночных клубах запрещено. Ранее было известно, что ночные клубы возобновят работу 17 декабря. 22 декабря представитель Союза культуры и творческих индустрий Давид Лежава зачитал заявление представителей электронной музыки и клубной сцены Тбилиси и объявил, что клубы продолжат работать в соответствии с протоколом, разработанным ими с соответствующими ведомствами. 23 декабря представители тбилисской сцены заявили, что для отмены вечеринок соответствующие ведомства потребовали от арендаторов не допускать открытия самих клубов, «в противном случае они применят карательные меры».

Представители клубов считают, что правительство выбрало способ шантажа и угроз, запугивания и репрессий. Так, 24 декабря инспекция труда оштрафовала престижный ночной тбилисский клуб «Басиани» на 10 000 лари ($ 3240). Клубная индустрия уже несколько месяцев ведет переговоры с правительством. Представители отрасли утверждают, что клубы испытывают серьезные финансовые проблемы и что единственным выходом для них является возобновление работы.