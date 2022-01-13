Москва, , 22:19 — REGNUM Российская дальняя авиация регулярно работает и проводит учения в арктической зоне, сообщил 13 января командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ Герой России Сергей Кобылаш в интервью газете «Независимое военное обозрение».

Стратегические бомбардировщики Ту-95 Дальней авиации ВВС России Минобороны России

По его словам, стратегическая авиация ВКС России постоянно в Арктике не базируется, но регулярно работает с арктических аэродромов.

«Постоянно стратегическая авиация в Арктике не базируется, но регулярно в соответствии с планами боевой подготовки проводятся учения с перебазированием и работой на данных аэродромах», — сказал Кобылаш.

Он пояснил, что использование арктических аэродромов вписано в концепцию развития инфраструктуры российского Севера и значительно расширяет возможности дальней авиации.

«Все наши северные аэродромы круглогодично поддерживаются в эксплуатационной готовности. Аэродромы укомплектованы необходимой техникой и запасами материальных средств. Разработана и выполняется обширная дорожная карта по глубокой модернизации как самих аэродромов, так и социально-бытовых объектов гарнизонов», — уточнил Сергей Кобылаш.

Читайте ранее в этом сюжете: Две новые мотострелковые дивизии появятся в Южном военном округе