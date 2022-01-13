Ижевск, 13 января, 2022, 22:15 — ИА Регнум. В Удмуртии начали доследственную проверку по фату публикации в социальных сетях о нападении бездомных собак на детей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

В управлении отметили, что по сообщениям в соцсетях, несколько нападений собак произошло в Завьяловском районе.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, жители Новгородской области сообщают о всё более частых случаях появления волков в населенных пунктах. 13 января волков заметили возле администрации посёлка Хвойная. Также несколько человек пострадало от нападений хищных животных, один из них госпитализирован.

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