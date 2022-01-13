Москва, 13 января, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате падения лифта в гостинице на улице Большая Якиманка в Москве, сообщили 13 января в региональном управлении МЧС РФ.

Brateevsky Лифт

При проведении ремонтных работ лифт упал в шахту, погибли двое рабочих. Добавим, что инцидент произошёл в «Президент-отеле».

Как уточняет телеграм-канал SHOT, один из рабочих на момент случившегося находился в лифте, а другой — между стеной и кабиной.