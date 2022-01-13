Ливерпуль, Великобритания, 13 января, 2022, 22:12 — ИА Регнум. «Ливерпуль» сегодня, 13 января, сыграет с лондонским «Арсеналом» в первом матче полуфинала Кубка Английской Лиги сезона 2021/22. Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль» (расстановка 4−3-3): Алиссон Беккер — Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд — Фабиньо, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон — Такуми Минамино, Роберто Фирмино, Диогу Жота.

«Арсенал» (расстановка 4−2-3−1): Эрон Рамздейл — Киран Тирни, Габриэл, Бен Уайт, Седрик Суареш — Гранит Джака, Альберт-Мбойо Локонга — Букайо Сака, Габриэл Мартинелли, Александр Ляказетт — Эдуард Нкетиа.

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

В параллельном матче полуфинала Кубка Английской Лиги 2021/22 «Челси» разгромил лондонский «Тоттенхэм» со счетом 3:0 (2:0, 1:0).