Киев, , 22:08 — REGNUM Украинский спутник «Сич-2−30» выведен на орбиту земли на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX, сообщил 13 января президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Зеленский подробно прокомментировал успешный запуск космического аппарата.

«Убежден, что трансляцию запуска смотрели тысячи украинцев. Я тоже затаив дыхание следил онлайн, как ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартует с мыса Канаверал в США с нашим космическим аппаратом, как отделяется первая ступень, и не сдерживал радости, когда стало ясно, что запуск прошел успешно», — написал украинский президент.

«Нынешний успешный запуск стал первым за последние десять лет выведением в космос украинского спутника. Поэтому с особой гордостью хочу отметить и поблагодарить украинских конструкторов, инженеров, ИТ-специалистов и испытателей, которые еще раз подтвердили свой высокий уровень. Они доказали возможность создавать новые образцы современной космической техники и утверждать Украину как мощное космическое государство», — подчеркнул Зеленский.

Спутник «мощного космического государства» был одним из 105 орбитальных аппаратов из 20 стран мира, отправленных 13 января в ближний космос на ракете американской компании SpaceX.

Спутник «Сич-2−30» предназначен для мониторинга поверхности Земли и наблюдения за перемещением кораблей и иной техник, стихийными бедствиями и использованием земель.

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