Прага, , 22:06 — REGNUM За вынесение вотума доверия новому коалиционному правительству Чехии проголосовало большинство депутатов нижней палаты парламента, передаёт 13 января Чешское ТВ.

Петр Фиала David Sedlecký

Так, 106 членов Палаты депутатов проголосовали за вотум доверия правительству Петра Фиалы, против были 87 депутатов. Вопрос решался почти сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 декабря чешский президент утвердил состав нового правительства.

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