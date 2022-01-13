Прага, 13 января, 2022, 22:06 — ИА Регнум. За вынесение вотума доверия новому коалиционному правительству Чехии проголосовало большинство депутатов нижней палаты парламента, передаёт 13 января Чешское ТВ.

David Sedlecký Петр Фиала

Так, 106 членов Палаты депутатов проголосовали за вотум доверия правительству Петра Фиалы, против были 87 депутатов. Вопрос решался почти сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 декабря чешский президент утвердил состав нового правительства.