Депутаты Чехии выразили доверие коалиционному правительству
Прага, 13 января, 2022, 22:06 — ИА Регнум. За вынесение вотума доверия новому коалиционному правительству Чехии проголосовало большинство депутатов нижней палаты парламента, передаёт 13 января Чешское ТВ.
David Sedlecký
Петр Фиала
Так, 106 членов Палаты депутатов проголосовали за вотум доверия правительству Петра Фиалы, против были 87 депутатов. Вопрос решался почти сутки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 декабря чешский президент утвердил состав нового правительства.