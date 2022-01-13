Москва, 13 января, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Частные инвесторы в 2021 году вложили в российские ценные бумаги на Московской бирже в общей сложности более 1,35 триллиона рублей, сообщается 13 января на сайте торговой площадки.

Moex.com Московская биржа

Как уточняется, вложения в российские акции на бирже за год составили 532 миллиарда рублей, вложения в облигации — 819 миллиардов рублей.

Сообщается также, что наибольшая доля вложений в долговые бумаги пришлась на корпоративные облигации — 80,7%, вложения в государственные облигации составили 15,4%, в еврооблигации — 3,9%.

Доля частных инвесторов в общем объёме торгов акциями составила 40%, в объёме торгов облигациями — 10,1%, на спот-рынке валюты — 12,4%, на срочном рынке — 43,4%.

Общее количество физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже за минувший год увеличилось почти в два раза и составило порядка 17 миллионов, или более 10% населения России. Ими было открыто в общей сложности 27,7 миллиона брокерских счетов.