Эр-Рияд, 13 января, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Сегодня, 13 января, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Международном стадионе имени короля Фахда» мадридское «Атлетико» в матче полуфинала Суперкубка Испании сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Облак, Хименес, Кансеко, Врсалько, Кондогбья, Коке, Льоренте, Лемар, Карраско, Феликс, Корреа.

«Атлетик»: Симон, Мартинес, Альварес, Де Маркос, Баленсиага, Беренгер, Муньяин, Гарсия, Заррага, Сансет, Уильямс.

Победитель этого матча в финале Суперкубка Испании встретится с мадридским «Реалом», который во вчерашней встрече обыграл каталонскую «Барселону» со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» готово следующим летом расстаться с нападающим сборной Португалии Жоау Феликсом, если поступит предложение от «Манчестер Сити» в размере 60 миллионов евро.