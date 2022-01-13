Пекин, , 22:01 — REGNUM В Китае на государственном уровне развернулась кампания по обеспечению продовольственной безопасности страны. В её рамках, как ставится задача XIV пятилетним планом, предполагается достичь к 2025 году годового объема производства зерна в 700 млн тонн; в текущем году сельскохозяйственные производители нацелены на сохранение производственного показателя в 650 млн тонн. Об этом 13 января сообщает Синьхуасо ссылкой на планы, опубликованные Министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что к окончанию в 2025 году нынешней пятилетки площадь посевов зерновых культур в стране сохранится на уровне в 117 млн га; должен быть достигнут значительный прогресс в модернизации растениеводства, увеличены возможности производства ключевых показателей экологически чистой сельскохозяйственной продукции. В частности, планируется сохранить основные показатели производства риса, пшеницы и кукурузы.