Ижевск, , 22:00 — REGNUM Выживший после крушения в конце декабря в Завьяловском районе Удмуртии пассажир вертолёта Ми-2 скончался 13 января в Первой республиканской клинической больнице. Об этом сообщили в региональном минздраве.

В течение 18 дней после катастрофы медики боролись за жизнь пациента. Тактику лечения обсуждали на консультациях с нейрохирургами и нейрореаниматологами из НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко.

«Несмотря на проведенную интенсивную терапию, у пациента были обнаружены дополнительные необратимые последствия травмы, полученные при жесткой посадке», — цитирует представителя ведомства портал Izhlife. Мужчина скончался.

Читайте также: При крушении вертолёта в Удмуртии погиб один человек

Как сообщало ИА REGNUM, крушение вертолёта Ми-2 около деревни Азино произошло 27 декабря 2021 года. Судно вылетело из аэропорта Ижевска и совершало облёт нефтепровода. Обнаружили вертолёт в ночь на 28 декабря, пилот скончался на месте происшествия.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

При госпитализации у 53-летнего пассажира вертолёта были диагностированы переломы таза и локтя, а также переохлаждение. После начала лечения мужчина был в сознании, планировалось, что в скором времени его переведут из реанимации в отделение травматологии.

Читайте также: СКР возбудил уголовное дело после крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии

Читайте ранее в этом сюжете: Семье погибшего пилота вертолёта в Удмуртии выплатят 1 млн рублей