Яунде, 13 января, 2022, 21:57 — ИА Регнум. 13 января в Олембе (Камерун) на стадионе «Олембе» национальная сборной Камеруна по футболу в матче второго тура группового этапа Кубка Африканских Наций разгромила сборной Эфиопии со счетом 4:1.

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Забитыми мячами в составе сборной Камеруна отметились Карл Токо-Экаби (8', 67') и Венсан Абубакар (53', 55'). Единственный мяч гостей забил Дава Хотесса на 4-й минуте встречи.

Статистика матча (Камерун/Эфиопия)

Удары 17/12

Удары в створ 7/5

Владение 50%/50%

Угловые 7/1

Нарушения 13/9

Составы команд:

Камерун: Онана, Нгади-Нгаджи, Кастеллетто, Толо (Ойонго, 79'), Нгамале (Н'Жи, 69'), Замбо-Ангисса, Онгла, Фэ, Абубакар (Баокен, 79'), Шупо-Мотинг (Силики, 56'), Токо-Экамби (Ганаго, 70').

Эфиопия: Шанко, Хамид, Дебебе, Сейом, Юзеф (Решид, 73'), Мохммед (Мелейо, 72'), Дагначу (Соломон, 46'), Йоханис, Насир, Гебремихаэл (Кебеде, 84'), Хотесса (Гугеса, 73').

Сборная Камеруна, одержав вторую победу подряд и набрав шесть очков, укрепилась на первой строчке в турнирной таблице группы A. Сборная Эфиопии без очков осталась на последнем месте.