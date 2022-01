Нью-Йорк, США, , 21:54 — REGNUM Американский джазовый пианист Роберт Гласпер анонсировал свой новый альбом Black Radio III и представил новую совместную работу с Killer Mike (настоящее имя — Майкл Рендер), BJ The Chicago Kid (настоящее имя — Брайан Джеймс Следж) и Big K.R.I.T. (настоящее имя — Джастин Скотт) под названием Black Superhero. Об этом 13 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

Кадр из клипа Роберта Гласпера Официальный YouTube-канал пианиста Роберта Гласпера

Black Superhero — это первый новый материал Гласпера в 2022 году, в котором он объединился с хип-хоп-исполнителями Killer Mike, BJ The Chicago Kid и Big K.R.I.T. Песня является третьим синглом пластинки Black Radio III после прошлогоднего сингла Shine и Better Than I Imagined с участием группы H.E.R. и Мешелла Ндегеоселло.

Релиз Black Radio III отметит 10-летие оригинальной части Black Radio и последует за Black Radio II 2013 года. В альбоме также будут представлены совместные работы с Common (настоящее имя — Лонни Линн), Q-Tip (настоящее имя — Камаль Фарид), Yebba (настоящее имя — Эбигейл Смит), Грегори Портером, Дженнифер Хадсон, Ty Dolla $ign (настоящее имя — Тайрон Гриффин) многими другими. Всего в альбоме будет 13 новых песен.

