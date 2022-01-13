Пекин, , 21:53 — REGNUM 2021 год в Китае стал рекордным по фактически использованным прямым зарубежным инвестициям в континентальной части страны, объем которых вырос почти на 15% в годовом исчислении и в абсолютных цифрах достиг показателя в 1,15 трлн юаней. Об этом 13 января сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную официальным представителем Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Если брать долларовое выражение прироста инвестиций, то оно превышает 20% и достигает 173,5 млрд долларов. Особенно подчеркиваются опережающие масштабы роста инвестиций в высокотехнологичный сектор и сферу услуг, которые составили соответственно 10,7% и 19,2%.

Подчеркивается, что значительная часть инвестиций поступает из стран, расположенных вдоль маршрута «Пояса и пути», а также из государств-членов АСЕАН.