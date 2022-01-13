Пекин, 13 января, 2022, 21:53 — ИА Регнум. 2021 год в Китае стал рекордным по фактически использованным прямым зарубежным инвестициям в континентальной части страны, объем которых вырос почти на 15% в годовом исчислении и в абсолютных цифрах достиг показателя в 1,15 трлн юаней. Об этом 13 января сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную официальным представителем Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Если брать долларовое выражение прироста инвестиций, то оно превышает 20% и достигает 173,5 млрд долларов. Особенно подчеркиваются опережающие масштабы роста инвестиций в высокотехнологичный сектор и сферу услуг, которые составили соответственно 10,7% и 19,2%.

Подчеркивается, что значительная часть инвестиций поступает из стран, расположенных вдоль маршрута «Пояса и пути», а также из государств-членов АСЕАН.