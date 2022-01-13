Москва, , 23:09 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 января в Москве проведет переговоры с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом, который будет находится в России с рабочим визитом с 16 по 19 января. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 13 января.

Мария Захарова Mid.ru

«В ходе переговоров предполагается обсуждение широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, а также обмен мнениями по актуальным темам региональной и глобальной повестки дня с акцентом на ситуации на Западных Балканах, проблематике поддержания мира и стабильности в Европе», — цитирует слова Захаровой официальный сайт МИД России.

Напомним, что в декабре 2020 года министр Лавров впервые за 16 лет посетил с рабочим визитом Хорватию.