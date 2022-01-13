Багдад, , 21:52 — REGNUM Работа президиума иракского парламента (Совета представителей) приостановлена решением федерального Верховного суда Ирака, сообщает 13 января Shafaq news.

Оноре Домье. Жалоба (фрагмент). 1845

Решение принято после рассмотрения судом иска депутатов Басема Хашана и Махмуда Дауда. Они обратились с иском, утверждая, что в парламенте произошли грубые нарушения.

Так, согласно их жалобе, первая сессия Совета представителей прошла в нарушение конституционных норм, то же касается, по их мнению, процедуры избрания спикера парламента и его заместителей.

Теперь работа парламента вообще может быть прекращена, добавляет издание со ссылкой на эксперта. Во всяком случае, пока суд не отменит своего решения, Совет представителей не сможет заседать.

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Напомним, спикер Совета представителей был избран 9 января на первом заседании парламента в новом составе. Им стал Мухаммеда аль-Халбуси — спикер прошлого парламента. На первой же сессии между депутатами возник открытый конфликт.

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