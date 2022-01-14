14 января 2022 | Время чтения 4 мин

Василий Иванов, , 09:44 — REGNUM На Волковском кладбище в районе г. Мытищи прошла памятная акция, посвященная Виктору Шатских, погибшему в ходе операции советских спецслужб в Вильнюсе в январе 1991 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Место захоронения семьи Шатских Василий Иванов © ИА REGNUM

Памятная акция на Волковском кладбище Василий Иванов © ИА REGNUM

Коллеги и товарищи несут цветы к могиле Виктора Шатских Василий Иванов © ИА REGNUM

Коллеги и товарищи несут цветы к могиле Виктора Шатских Василий Иванов © ИА REGNUM Коллеги и товарищи несут цветы к могиле Виктора Шатских Василий Иванов © ИА REGNUM

Цветы у могилы лейтенанта Шатских Василий Иванов © ИА REGNUM

Орден Боевого Красного Знамени на надгробном камне Василий Иванов © ИА REGNUM Эпитафия на надгробии Виктора Шатских Василий Иванов © ИА REGNUM

Памятная акция на Волковском кладбище Василий Иванов © ИА REGNUM

Почтить память лейтенанта Шатских пришли боевые товарищи и коллеги по спецподразделению Управление «А» (Альфа) ФСБ России. К собравшимся с речью обратились ветераны подразделения, среди которых были полковники запаса Михаил Головатов, Евгений Чудеснов, Павел Рудов, Михаил Аничкин и майор Владимир Елисеев. Они подчеркнули особую важность сохранения боевых традиций и памяти о павших бойцах. Как вспоминал Евгений Чудеснов, чтобы попасть в «Альфу» нужно было ответить на вопрос, готов ли человек отдать свою жизнь за Родину. Виктор Шатских попал в «Альфу» и остался в ней навсегда. Президент НКО благотворительного фонда «Ветераны контрразведки» Павел Рудов с сожалением рассказал о незащищенности участников операции в Вильнюсе 1991 г. перед непрекращающимися нападками со стороны Литвы. Владимир Елисеев отметил, что гибель Виктора стала для сослуживцев событием сильного внутреннего потрясения, это была первая потеря подразделения после событий в Афганистане 1979 года. Сегодня около 17 общеобразовательных школ носят имена погибших бойцов спецподразделения, сообщил Елисеев. Также на встречу пришли представители школы, где учился Виктор. Они рассказали о его школьных годах и о поэтическом наследии, которое бережно сохраняется всем коллективом 763-й школы.

Памятная акция на Волковском кладбище Василий Иванов © ИА REGNUM

Памятная акция на Волковском кладбище Василий Иванов © ИА REGNUM

Памятная акция на Волковском кладбище Василий Иванов © ИА REGNUM

Памятная акция на Волковском кладбище Василий Иванов © ИА REGNUM

Памятная акция на Волковском кладбище Василий Иванов © ИА REGNUM

Созданная в 1974 году 5-м отделом 7-го управления КГБ СССР, группа считалась элитным подразделением, служащие которого выполняли самые непростые и опасные задания. Бойцы группы «А» обеспечивали успешное выполнение операций в Ливане, Афганистане, Чечне и других горячих точках. К основным задачам Управления относится осуществление спецопераций по предотвращению террористических актов, обезвреживанию террористов, освобождению заложников и т. д.

Памятная акция на Волковском кладбище Василий Иванов © ИА REGNUM

Евгений Николаевич Чудеснов, полковник, ветеран первого состава Группы «А» Василий Иванов © ИА REGNUM Михаил Васильевич Головатов, командир Группы «А» в 1991—1992 годах, полковник в отставке Василий Иванов © ИА REGNUM

Евгений Николаевич Чудеснов, полковник, ветеран первого состава Группы «А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Михаил Аничкин, член Общественной палаты РФ, полковник запаса Василий Иванов © ИА REGNUM

Павел Рудов, президент благотворительного фонда «Ветераны контрразведки», полковник запаса Василий Иванов © ИА REGNUM

Владимир Елисеев, майор запаса Василий Иванов © ИА REGNUM

В январе 1991 г. группа «А» принимала участие в операции по стабилизации ситуации в Литве. Менее чем за год до январских событий в марте 1990 года Верховный Совет Литовской ССР под руководством Витаутаса Ландсбергиса провозгласил восстановление независимости Литовской Республики. Таким образом, Литва стала первой из союзных республик заявившей о своей независимости. К концу месяца силами советских десантников были предприняты оперативные действия по восстановлению политического статуса Литовской ССР, что повлекло за собой ряд протестных акций. В начале января 1991 года Литовское правительство повысило розничные цены на продукты питания. В республике начались беспорядки. Народ разделился на сторонников независимой Литвы и Литовской ССР. В период 8−9 января для стабилизации ситуации сюда были переброшены силы 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Руководство Верховного Совета Литовской Республики во главе с Ландсбергисом призвало население выйти на улицы и перекрыть доступ к зданиям Верховного Совета, радиоцентра, телефонных станций, телебашни и другим ключевым точкам инфраструктуры Вильнюса. В ночь с 12 на 13 января десантники при поддержке группы «Альфа» направились в центр Вильнюса, чтобы занять окруженное многотысячной толпой здание Верховного Совета и телебашню. В ходе штурма телебашни были ранены около 140 человек, 15 человек погибли, среди них был лейтенант группы «Альфа» Виктор Шатских. Он погиб от пулевого ранения в спину. Штурм Здания Верховного Совета не состоялся. Операция завершилась выводом советских войск. Министры внутренних дел и обороны СССР заявили о своей непричастности. Президент Михаил Горбачёв отметил, что ничего не знал о запланированных действиях в ночь с 12 на 13 января.

Представители школы №763, выпускником которой является Виктор Шатских Василий Иванов © ИА REGNUM

Алексей Катанский, заместитель директора школы №763 Василий Иванов © ИА REGNUM

Памятная акция на Волковском кладбище Василий Иванов © ИА REGNUM

По сообщениям очевидцев, митингующие с литовской стороны имели при себе огнестрельное оружие, а также дубинки, заточки и самодельные взрывные устройства. Также бывшим председателем Комитета по нацбезопасности литовского Сейма В. Пяткявичюсом были сделаны заявления об участии в событиях в ночь на 13 января нескольких десятков боевиков литовской организации «Саюдис», стрелявших по собравшимся людям с крыш домов, провоцируя толпу на радикальные действия. В этой связи примечателен факт траектории пуль, нанесших смертельные раны нескольким митингующим, а именно «сверху вниз». Наряду с этим советское командование утверждало, что в ходе операции использовались исключительно холостые патроны. Также зарегистрированы случаи убийства из винтовки Мосина образца 1898 года, которая не состояла на вооружении советских бойцов в 1991 года.

Памятная акция на Волковском кладбище Василий Иванов © ИА REGNUM

Памятная акция на Волковском кладбище Василий Иванов © ИА REGNUM

Памятная акция на Волковском кладбище Василий Иванов © ИА REGNUM

На сегодняшний день существует судебное разбирательство, возбужденное по заявлению литовской стороны в отношении ряда советских военнослужащих. Так, в 2011 г. по обвинению в участии в январских событиях при пересечении австрийской границы был задержан Михаил Головатов, бывший заместитель командира группы «Альфа». В литовском заключении находится военный пенсионер Юрий Мель, участвовавший в событиях 1991 года.