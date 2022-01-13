Стокгольм, 13 января, 2022, 21:53 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 20. Эта информация была опубликована 13 января на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Швеция

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 482 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 534 797 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 25 567 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 785 590 человек старше 12 лет (86,2%), вторую — 7 455 886 (82,5%).

С начала пандемии в общей сложности 8376 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.