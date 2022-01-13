Уси, Китай, 13 января, 2022, 21:47 — ИА Регнум. В городе Уси восточно-китайской провинции Цзянсу прошли переговоры глав МИД КНР и Турции Ван И и Мевлюта Чавушоглу. Об этом 13 января сообщает Синьхуа, отмечая поступательную динамику развития двусторонних отношений, которую констатировали участники встречи.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Ван И сосредоточился на том, что Китай и Турция являются стратегическими партнерами и должны поддерживать друг друга в вопросах отстаивания суверенитета, целостности, безопасности и интересов развития, а также соблюдать такие сложившиеся нормы международных отношений, как невмешательство во внутренние дела. Обе страны не могут и не должны участвовать в каких-либо акциях, направленных друг против друга. Китай высоко ценит прагматическое сотрудничество с Турцией, а также внимание, которое Анкара уделяет развитию и реализации совместных проектов.

Глава турецкого МИД, в свою очередь, высоко оценил сложившееся между сторонами экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество. Турция готова к дальнейшему сопряжению китайской инициативы «Пояса и пути» с турецким проектом «Средний коридор», а также в раскрытии гигантского потенциала в сфере новых источников энергии и культурно-гуманитарных обменов.

М. Чавушоглу отдельно остановился на перспективах пекинской Олимпиады, пожелав Китаю ее успешного проведения. Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Казахстане и другие международные и региональные вопросы представляющие взаимный интерес.