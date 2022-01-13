Ижевск, , 21:36 — REGNUM Медицинские мощности Удмуртии готовы к возможному приходу штамма коронавируса «Омикрон» и подъему заболеваемости. Создан достаточный запас лекарственных средств и коечного фонда, заявила замглавы минздрава республики Марина Петренко.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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Она отметила, что сейчас ситуация с коронавирусом в регионе стабильная. В течение праздничных дней было выявлено 405 случаев заражения SARS-CoV-2, в данный момент ежедневно выявляется около 50−70 новых носителей вируса, а объем тестирования сохраняется на уровне 300−400 тестов на 100 тыс. населения.

Девять медицинских организаций по-прежнему готовы принимать пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Свободными остаются около 40% коек в ковид-центрах. Бывшие ковид-госпитали, которые уже работают в штатном режиме в случае необходимости могут быть развернуты в течение 48 часов.

«По предварительным данным, штамм «омикрон» имеет большую степень контагиозности, но заболевание, вызванное им, протекает чаще в легкой и среднетяжелой форме, поэтому мы предполагаем, что максимальная нагрузка ляжет на амбулаторное звено», — рассказала Петренко. Для амбулаторного лечения пациентов подготовлено около 400 тыс. упаковок различных лекарственных средств.

Замминистра отметила, что к возможной новой волне пандемии должны быть готовы и сами граждане. Необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования, продолжать носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, усилить входные фильтры в организациях.

Также необходимо активно продолжать вакцинацию и не допускать затягивание ревакцинации от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 13 января прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 674 300 человек. Второй компонент препарата получили 525 606 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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