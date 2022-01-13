Белград, 13 января, 2022, 23:05 — ИА Регнум. В Сербии отменяются мероприятия по случаю встречи старого Нового года из-за сильного ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом 13 января сообщило новостное агентство FoNet.

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В Белграде отменен концерт популярного певца Желько Йоксимовича, который должен был пройти на берегу реки Сава накануне любимого в Сербии праздника, который здесь называют «сербский Новый год».

Напомним, что за последние сутки в Сербии было зарегистрировано почти 14 000 новых случаев заражения коронавирусом, что является новым рекордом. От последствий COVID-19 умерло 19 пациентов.

В Сербии распространяется штамм коронавируса «Омикрон». Количество заболевших растет изо дня в день, но большинство переносит заболевание в легкой или средней тяжести форме. Тем не менее врачи призывают население соблюдать меры профилактики и не рисковать собственным здоровьем и здоровьем своих близких.