Лондон, , 21:29 — REGNUM Лондонская нойз-рок группа Crows вернулась с первым новым материалом за прошедшие три года, выпустив сингл Slowly Separate, а также анонсировав свой предстоящий второй альбом Beware Believers. Об этом 13 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

Кадр из клипа на песню Slowly Separate от группы Crows Официальный YouTube-канал группы Crows

Сингл Slowly Separate, выход которого объединен с музыкальным видео, знаменует собой первый новый материал Crows с момента выпуска их дебютного альбома Silver Tongues в 2019 году, а также является первой песней предстоящей второй пластинки группы.

Фронтмен Crows Джеймс Кокс говорит о сингле: «Slowly Separate — это песня о жизни в Лондоне, работе, которую ты ненавидишь, и просто о том, чтобы жить обычной рутиной. Не поймите меня неправильно, я люблю Лондон. Это был мой дом в течение 13 лет, и эта песня относится к любому городу и времени, когда у вас есть работа, которая не удовлетворяет. И у вас едва остается достаточно денег, чтобы пережить следующий месяц из-за квартирных платежей и прочего. Это касается многих, я уверен, что многие люди понимают это. Этот образ сделает вашу жизнь более сладкой, когда вы начнете действовать, чтобы оставить все эти ужасные чувства позади».

