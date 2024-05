Лондон, 13 января, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Лондонская нойз-рок группа Crows вернулась с первым новым материалом за прошедшие три года, выпустив сингл Slowly Separate, а также анонсировав свой предстоящий второй альбом Beware Believers. Об этом 13 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

Официальный YouTube-канал группы Crows Кадр из клипа на песню Slowly Separate от группы Crows

Сингл Slowly Separate, выход которого объединен с музыкальным видео, знаменует собой первый новый материал Crows с момента выпуска их дебютного альбома Silver Tongues в 2019 году, а также является первой песней предстоящей второй пластинки группы.

Фронтмен Crows Джеймс Кокс говорит о сингле: «Slowly Separate — это песня о жизни в Лондоне, работе, которую ты ненавидишь, и просто о том, чтобы жить обычной рутиной. Не поймите меня неправильно, я люблю Лондон. Это был мой дом в течение 13 лет, и эта песня относится к любому городу и времени, когда у вас есть работа, которая не удовлетворяет. И у вас едва остается достаточно денег, чтобы пережить следующий месяц из-за квартирных платежей и прочего. Это касается многих, я уверен, что многие люди понимают это. Этот образ сделает вашу жизнь более сладкой, когда вы начнете действовать, чтобы оставить все эти ужасные чувства позади».