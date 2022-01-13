Москва, , 21:29 — REGNUM В интернете появилась первая фотография недавно вышедшего из СИЗО блогера Юрия Хованского. Первым изображение опубликовало сообщество MDK во «ВКонтакте» вечером 12 января.

Юрий Хованский KirillSorokin

Примечательно, что фотография была сделана на фоне петербургской тюрьмы «Кресты», а сам блогер был изображен с сигаретой в руках. На текущий момент Хованский по-прежнему обвиняется по делу об оправдании терроризма.

Напомним, что 29 декабря 2021 года суд Санкт-Петербурга освободил Юрия Хованского из-под стражи. Однако в отношении блогера был введен ряд ограничений.

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