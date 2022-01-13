Москва, , 21:26 — REGNUM Компании HBO Max и CNN Films закончили съёмки документального фильма об осужденном блогере Алексее Навальном. Об этом Навальный сообщил в личном Instagram-аккаунте 13 января.

Навальный Иван Шилов © ИА REGNUM

https://www.instagram.com/p/CYrc1w7o2vC/

По словам блогера, съёмки фильма Navalny начались сразу после того, как он вышел из комы в немецкой клинике «Шарите». «Последний раз съемочная группа была со мной в тот момент, когда на погранконтроле люди в форме сказали мне: «Пройдемте», — поделился Навальный.

Добавим, что режиссёром картины выступил Дэниел Роэр. Точная дата выхода киноленты на стриминговом сервисе HBO Max пока неизвестна.

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