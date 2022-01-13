Вашингтон, , 21:34 — REGNUM США все еще не могут назвать причины так называемого «гаванского синдрома», а также тех, кто стоит за этим необычным заболеванием, сообщил 13 января госсекретарь США Энтони Блинкен после того, как американские дипломаты рассказали о новых случаях синдрома в Париже и Женеве.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Блинкен заявил, что все федеральное правительство ведет расследование, чтобы добраться до истоков синдрома, который затронул более 200 американских дипломатов, официальных представителей и членов их семей за границей.

Напомним, 13 января The Wall Street Journal сообщил о случаях гаванского синдрома среди американских госслужащих, которые находятся с дипломатической миссией в Париже и Женеве, где США и Россия 10 января провели переговоры по вопросу российского присутствия около украинской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, в США расследуют последствия акустической атаки, которая якобы произошла в Гаване пять лет назад. Позже выяснилось, что «гаванский синдром» наблюдается у некоторых американцев и в других странах.

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