Москва, 13 января, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Российский рэп-исполнитель Seemee (Алексей Симинок) сделал анонс трех музыкальных проектов, выход которых состоится в 2022 году. Информацией об этом артист поделился в истории на своей странице в Instagram 13 января.

(сс) andreas160578 Музыкальная пластинка

По словам музыканта, в ближайшее время состоится премьера его совместной пластинки с Mayot (Артём Никитин), также совсем скоро будет опубликован его мини-альбом в стилистике хип-хопа 1990-х годов. Помимо этого, в настоящий момент он работает над новым студийным альбом, выход которого тоже запланирован на 2022 год.

Напомним, что Seemee начал творческую деятельность в 2018 году. Первая слава пришла к артисту после выхода хита «Голодный пёс», записанного при участии другого популярного рэпера Soda Luv (Владислав Терентюк) осенью 2020 года.