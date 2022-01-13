Лос-Анджелес, США, 13 января, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Американская предпринимательница и модель Кайли Дженнер побила очередной рекорд соцсети Instagram. Об этом 13 января пишет РБК.

Скриншот с YouTube Кайли Дженнер

Дженнер стала первой женщиной в мире, которая набрала 300 млн подписчиков. Её аккаунт по популярности уступает лишь профилям футболистов Криштиану Роналду (389 млн) и Лионеля Месси (300 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году пост Кайли Дженнер о её второй беременности в Instagram набрал 24,6 млн отметок «нравится» — тем самым он вошёл в тройку самых популярных публикаций за год. На втором месте рейтинга оказались снимки со свадьбы певицы Арианы Гранде (26,7 млн лайков), а на первом — пост Криштиану Роналду о беременности его девушки двойней (32,2 млн лайков).