Вашингтон, 13 января, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Законопроект Демпартии США об избирательных правах одобрен палатой представителей, однако шансы на его поддержку в Сенате, где республиканцы сплотились в оппозиции, не воодушевляют, передаёт 13 января Reuters.

Beforeitsnews.com Сенат США

Сообщается, что законопроект был одобрен по партийной линии и теперь будет передан в верхнюю палату.

Напомним, что борьба за реформы в системе голосования в США происходит на фоне подготовки партий к непростым промежуточным выборам 2022 года, в случае проигрыша на которых демократы потеряют большинство в Конгрессе и уже не смогут повлиять на изменения в федеральных законах о голосовании.