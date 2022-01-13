Тирана, 13 января, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 13 января сообщил о том, что 266 семей, лишившихся крова в результате мощного землетрясения 2019 года, через несколько дней въедут в новые апартаменты в Манзе, в округе Дуррес.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, жильцов заселят в новом квартале, оснащенном тротуарами, подсветкой, зелеными зонами. Неподалеку расположены школа и детский сад.

В рамках программы по восстановлению после землетрясения, жертвами которого стали полсотни человек, будут построены три образцовых квартала для граждан, лишившихся крова — в Тумане, Фуше-Круе и Манзе. Несколько сотен домов для потерпевших были построены Турцией в качестве гуманитарной помощи.