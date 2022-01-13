Рига, 13 января, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Если Литва сделала ставку во внешней политике на борьбу с авторитарными режимами и государствами, а Эстония — на продвижение своих достижений по цифровизации, то у Латвии такой специализации нет. Об этом заявил порталу Diena латвийский политолог, научный сотрудник Латвийского института внешней политики и доцент Рижского университета имени Страдиньша Марис Анджанс.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

К таким выводам он пришел после ознакомления с ежегодным докладом министра иностранных дел Эдгара Ринкевича о внешней политике Латвии. Доклад будет представлен в национальном парламенте 27 января нынешнего года.

Анджанс, оценивая доклад, заявил, что его риторика в отношении коммунистического Китая должна быть острее, но оценка России и Белоруссии «адекватная». В то же время он отмечает, что внешней политике Латвии не хватает целенаправленности, как в случае с соседними Эстонией и Литвой.

«Эстонцы известны везде благодаря цифровизации, а Литва стала борцом против авторитарных государств — резко выступила против Белоруссии, теперь еще и против Китая. Конечно, сейчас Литва страдает экономически, но это урок для всех нас — с авторитарными странами все хорошо лишь до известного предела».

Действия Латвии по борьбе с руководством Белоруссии политолог охарактеризовал как случайные и не подготовленные заранее, отчего его страна выглядит в такой ситуации «героем поневоле»: «Латвия находится посередине — ни туда, ни сюда, и это не хорошо и не плохо. Есть разные страны, и, может быть, кому-то лучше и не выделяться?», — предположил эксперт.