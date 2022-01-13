Лондон, , 21:02 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Британии не получало никаких обращений на тему визита в Россию главы британского МИД Лиз Трасс, о котором сообщали СМИ, заявил 13 января посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

Джеймс Тиссо. Гости из Лондона. 1874

По его словам, для посольства это сюрприз.

«Что касается новостей в The Times, то для нас это тоже сюрприз, мы прочитали об этом. Но могу сказать, что никакого официального обращения на этот счет у нас не было», — сказал российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британская газета The Times со ссылкой на неназванный источник в правительстве сообщила, что в начале февраля 2022 года глава МИД Британии Лиз Трасс может приехать в Москву с визитом.

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