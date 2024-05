Нью-Йорк, США, 13 января, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Американский соул-исполнитель Anderson .Paak (настоящее имя — Андерсон Пак) принял участие в новом эпизоде детского кукольного сериала «Улица Сезам» в качестве специального гостя. В серии он исполнил песню о разных праздниках в году. Об этом 13 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

Скриншот с YouTube Персонажи телешоу «Улица Сезам»

В преддверии нового эпизода «Улицы Сезам» в сети появился клип с участием Пака на шоу, в котором он исполнил новую песню о праздничных праздниках в этом году с героями Элмо и Коржиком.

Пак рассказал об огромном количестве праздников, включая День Святого Валентина, День дурака, Хэллоуин и День Земли.