Багдад, , 21:00 — REGNUM Ракетному обстрелу подверглось 13 января американское посольство в столице Ирака, передаёт Sky News Arabia.

Посольство США в Багдаде. Ирак Obamawhitehouse.archives.gov

По диппредставительству, расположенному в так называемой зелёной зоне Багдада (охраняемый район в центре города), были запущены две ракеты, причём системы ПВО перехватили обе.

Откуда вёлся обстрел, не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине ноября атаке подверглось американское посольство в Йемене.

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