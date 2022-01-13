Багдад, 13 января, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Ракетному обстрелу подверглось 13 января американское посольство в столице Ирака, передаёт Sky News Arabia.

Obamawhitehouse.archives.gov Посольство США в Багдаде. Ирак

По диппредставительству, расположенному в так называемой зелёной зоне Багдада (охраняемый район в центре города), были запущены две ракеты, причём системы ПВО перехватили обе.

Откуда вёлся обстрел, не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине ноября атаке подверглось американское посольство в Йемене.