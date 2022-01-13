Вашингтон, 13 января, 2022, 21:21 — ИА Регнум. В США 14,1 миллиона граждан оформили медицинскую страховку на 2022 год с начала ноября, сообщает 13 января министерство здравоохранения страны.

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Десять миллионов человек в 33 штатах получили страховку через так называемые федеральные биржи здоровья, еще порядка четырех миллионов человек оформили страховку в штатах с местными биржами, сообщили в департаменте здравоохранения и социального обеспечения (HHS).

Данные цифры, отражающие ситуацию по состоянию на 8 января, указывают на рост показателя на 21% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января президент США Джо Байден заявил, что страна находятся на правильном пути в борьбе с пандемией коронавируса, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 из-за нового штамма «Омикрон».