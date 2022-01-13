Лондон, , 20:49 — REGNUM Китайская шпионка, связанная с Компартией, пыталась оказывать влияние на британских парламентариев, заявила 13 января министр внутренних дел Британии Прити Пател.

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Об этом она сообщила на своей странице в в Twitter.

«Я знаю, что многие будут глубоко удручены фактом, что частное лицо, осуществлявшее политическое вмешательство от имени Коммунистической партии Китая, нацелилось на парламентариев», — написала Пател.

«В дальнейшем меры по противостоянию подобного рода угрозам будут основываться на уже существующих надежных мерах безопасности, что сделает нашу страну еще более сложной для враждебной деятельности других стран», — подчеркнула глава МВД Британии.

Ранее британская газета Sun сообщила, что парламентарии получили от контрразведывательного управления MI5 уведомление о шпионаже со стороны некой Кристин Ли, подозреваемой во вмешательстве в парламентскую демократию в интересах Китая.

По утверждению издания, упомянутая в уведомлении спецслужб Кристин Ли до сих пор не арестована и благополучно руководит юридической фирмой с офисом в Лондоне.

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