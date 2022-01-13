Плевен, , 20:42 — REGNUM В городе Плевен на севере Болгарии группа лиц, подозреваемых в продаже наркотических веществ, открыла огонь по полицейским. Об этом 13 января сообщила софийская газета «24 часа».

Юные преступники Цитата из к/ф «Заводной апельсин». Реж. Стенли Кубрик. 1971. Великобритания — США

Инцидент произошел поздно вечером 12 января, когда наряд правоохранителей попытался задержать троих граждан, торговавших психотропными веществами.

На требование предъявить документы один из указанных граждан произвел несколько выстрелов в сторону стражей порядка, другой набросился на водителя полицейского автомобиля с ножом, а третий намеревался воспользоваться огнестрельным оружием.

В итоге все трое злоумышленников были задержаны. В результате происшествия один из полицейских получил ранение. В сумке задержанных лиц оказалось более 12 килограммов наркотика растительного происхождения. Ведется следствие.

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