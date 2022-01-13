Плевен, 13 января 2022, 20:42 — REGNUM В городе Плевен на севере Болгарии группа лиц, подозреваемых в продаже наркотических веществ, открыла огонь по полицейским. Об этом 13 января сообщила софийская газета «24 часа».
Инцидент произошел поздно вечером 12 января, когда наряд правоохранителей попытался задержать троих граждан, торговавших психотропными веществами.
На требование предъявить документы один из указанных граждан произвел несколько выстрелов в сторону стражей порядка, другой набросился на водителя полицейского автомобиля с ножом, а третий намеревался воспользоваться огнестрельным оружием.
В итоге все трое злоумышленников были задержаны. В результате происшествия один из полицейских получил ранение. В сумке задержанных лиц оказалось более 12 килограммов наркотика растительного происхождения. Ведется следствие.
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