Москва, , 20:39 — REGNUM В России за январь-ноябрь 2021 года произведено 319,56 тонны золота, что на 5,15 тонны, или на 1,64% большее, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает 13 января пресс-служба Минфина.

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Согласно данным ведомства, производство добычного золота в стране за указанный период выросло до 274,14 тонны с 271,14 тонны годом ранее, производство попутного золота снизилось до 15,51 тонны с 15,92 тонны, а вторичного золота — выросло до 29,91 тонны с 27,35 тонны соответственно.

Сообщается также, что производство серебра в России за январь-ноябрь снизилось на 15,48 тонны, или на 1,8%, по сравнению с прошлогодним показателем и составило 858,42 тонны.

В том числе производство добычного серебра снизилось до 390,73 тонны с 403,02 тонны годом ранее, производство попутного серебра сократилось до 261,55 тонны с 296,75 тонны, а вторичного серебра — выросло до 206,14 тонны со 174,13 тонны.