Белград, , 20:53 — REGNUM Сербия сможет отказаться от строительства литиевого рудника без выплаты какой бы то ни было компенсации мультинациональной компании «Рио Тинто», если правительство страны не заключало никаких секретных соглашений с этой горнодобывающей корпорацией. Об этом 13 января заявил представитель экологического движения «Давай, меняй!» Саво Манойлович.

Работы на руднике компании «Рио Тинто», планирующей создание литиевого рудника на территории Сербии (сс) Hermann Luyken

«У нас есть проект юридического решения, благодаря которому Сербия не будет должна ни одного динара «Рио Тинто», если только нет какого-то секретного соглашения с этой компанией», — заявил Манойлович на своей странице в «Твиттере».

Лидер экологического движения отметил, что проект народной инициативы будет опубликован 14 января в 13 часов.

Напомним, что сербская общественность выступает против строительства литиевого рудника на западе страны, так как этот проект может оказать губительное воздействие на экологию не только этого региона, но и всей страны.