Тамбов, 13 января, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Политсовет тамбовского отделения «Единой России» приостановил членство в партии врио заместителя главы администрации Тамбовской области Владимира Громова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе отделения.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Белый медведь

Заседание местного политического совета прошло 12 января. Решение приостановить членство в партии Владимира Громова было принято единогласно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, заместителя главы областной администрации обвиняют в превышении должностных полномочий и злоупотреблении полномочиями при реализации нацпроекта «Демография». По версии следствия, он оказывал покровительство коммерческой фирме, которая должна была поставить в детсады оснащение на 25 млн рублей, но не выполнила контракты.