Екатеринбург, , 20:34 — REGNUM Массовое «минирование» школ Екатеринбурга было осуществлено с целью дестабилизации обстановки на Среднем Урале. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Свердловской области.

ФСБ

Securitylab.ru

Злоумышленники хотели создать панические настроения. Также их задачей являлось отвлечение внимания правоохранительных органов и экстренных служб на проверку школ. Это повлекло значительный экономический ущерб, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое «минирование» школ Екатеринбурга произошло 12 января. Неизвестные злоумышленники отправили сообщения с угрозами из-за рубежа.

Читайте ранее в этом сюжете: ФСБ: школы Екатеринбурга массово «заминировали» из-за рубежа