Екатеринбург, 13 января, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Массовое «минирование» школ Екатеринбурга было осуществлено с целью дестабилизации обстановки на Среднем Урале. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Свердловской области.

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Злоумышленники хотели создать панические настроения. Также их задачей являлось отвлечение внимания правоохранительных органов и экстренных служб на проверку школ. Это повлекло значительный экономический ущерб, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое «минирование» школ Екатеринбурга произошло 12 января. Неизвестные злоумышленники отправили сообщения с угрозами из-за рубежа.