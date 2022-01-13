Лос-Анджелес, США, 13 января, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Эйса Баттерфилд и Наталия Дайер присоединились к актёрскому составу фильма ужасов All Fun And Games. Об этом 13 января пишет Deadline.

Цитата из т/с «Половое воспитание». Реж. Бен Тэйлор, Кейт Херрон, Софи Гудхарт. 2019. Великобритания Диалог

По данным СМИ, в качестве режиссёров картины дебютируют Ари Коста и Эрен Селебоглу. По сюжету, группа братьев и сестёр оказываются в игре с демоническим твистом. Других подробностей производства фильма пока не раскрывают.

ИА REGNUM напоминает, что Эйса Баттерфилд стал популярен благодаря роли Отиса Милбёрна в сериале «Половое воспитание». А Наталия Дайер — после выхода другого подросткового шоу под названием «Очень странные дела», в котором она сыграла Нэнси Уилер.